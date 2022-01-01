ไดเรกทอรีบริษัท
SAP
เอสเอพี เงินเดือน

เงินเดือนของ SAP อยู่ในช่วง $23,270 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักเขียนโฆษณา ที่ระดับต่ำสุด ถึง $487,550 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ เอสเอพี. อัปเดตล่าสุด: 11/15/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
T1 $69.6K
T2 $80.2K
T3 $103K
T4 $129K
T5 $186K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหน้า

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก

วิศวกรซอฟต์แวร์การผลิต

วิศวกร DevOps

วิศวกร AI

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
T1 $120K
T2 $135K
T3 $167K

นักออกแบบ UX

ฝ่ายขาย
T1 $123K
T2 $117K
T3 $237K
T4 $343K
T5 $381K

ผู้บริหารบัญชี

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
T1 $70.6K
T2 $74.1K
T3 $96.8K
T4 $131K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
T2 $74.3K
T3 $98.9K
T4 $126K
การตลาด
T2 $137K
T3 $213K
T4 $233K
สถาปนิกโซลูชัน
T3 $46K
T4 $74.9K

สถาปนิกข้อมูล

สถาปนิกคลาวด์

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $78.4K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
Median $82.5K
ผู้จัดการโครงการ
Median $143K
ความสำเร็จของลูกค้า
Median $128K
ผู้จัดการโครงการทางเทคนิค
Median $120K
ทรัพยากรบุคคล
Median $57.7K
วิศวกรขาย
Median $114K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
Median $74.9K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
Median $82.8K
นักบัญชี
$39.1K
ผู้ช่วยด้านการบริหาร
$74.5K
การดำเนินงานธุรกิจ
$162K
ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ
$488K
พัฒนาธุรกิจ
$40.9K
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
$160K
นักเขียนโฆษณา
$23.3K
บริการลูกค้า
$76.5K
การดำเนินงานบริการลูกค้า
$53.8K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$110K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$238K
ผู้จัดการสิ่งอำนวยความสะดวก
$80K
นักออกแบบกราฟิก
$104K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
$136K
กฎหมาย
$271K
ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์
$296K
ผู้จัดการโปรแกรม
$128K
นักสรรหาบุคลากร
$199K
การดำเนินงานรายได้
$95.2K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไซเบอร์
$81.1K
ผลตอบแทนรวม
$83.3K
นักวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้
$95.3K
นักลงทุนร่วมทุน
$121K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

33.3%

ปี 1

33.3%

ปี 2

33.4%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ SAP RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.4% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (33.40% รายปี)

20%

ปี 1

40%

ปี 2

40%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ SAP RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (20.00% รายปี)

  • 40% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (40.00% รายปี)

  • 40% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (40.00% รายปี)

33%

ปี 1

33%

ปี 2

34%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ SAP RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (8.25% รายไตรมาส)

  • 33% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (8.25% รายไตรมาส)

  • 34% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (8.50% รายไตรมาส)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ SAP คือ ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $487,550 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ SAP คือ $114,363

