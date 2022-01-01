เอสเอพี เงินเดือน

เงินเดือนของ SAP อยู่ในช่วง $23,270 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักเขียนโฆษณา ที่ระดับต่ำสุด ถึง $487,550 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ เอสเอพี. อัปเดตล่าสุด: 11/15/2025
33.3%
ปี 1
33.3%
ปี 2
33.4%
ปี 3
ที่ SAP RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:
33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.30% รายปี)
33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.30% รายปี)
33.4% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (33.40% รายปี)
20%
ปี 1
40%
ปี 2
40%
ปี 3
ที่ SAP RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:
20% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (20.00% รายปี)
40% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (40.00% รายปี)
40% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (40.00% รายปี)
33%
ปี 1
33%
ปี 2
34%
ปี 3
ที่ SAP RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:
33% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (8.25% รายไตรมาส)
33% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (8.25% รายไตรมาส)
34% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (8.50% รายไตรมาส)
