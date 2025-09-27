ไดเรกทอรีบริษัท
Helsing
Helsing วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in United Kingdom ที่ Helsing รวม £139K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Helsing อัปเดตล่าสุด: 9/27/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Helsing
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
รวมต่อปี
£139K
ระดับ
L3
เงินเดือนฐาน
£100K
Stock (/yr)
£38.2K
โบนัส
£0
อายุงานในบริษัท
1 ปี
ประสบการณ์
5 ปี
ระดับอาชีพใน Helsing?

£121K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
เงินเดือนฝึกงาน

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Helsing การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a วิศวกรซอฟต์แวร์ at Helsing in United Kingdom sits at a yearly total compensation of £257,906. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Helsing for the วิศวกรซอฟต์แวร์ role in United Kingdom is £134,409.

