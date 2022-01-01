ไดเรกทอรีบริษัท
GoPro
GoPro เงินเดือน

เงินเดือนของ GoPro อยู่ในช่วง $72,563 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $291,450 สำหรับตำแหน่ง พัฒนาธุรกิจ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ GoPro. อัปเดตล่าสุด: 11/22/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $72.6K
พัฒนาธุรกิจ
$291K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$139K

วิศวกรฮาร์ดแวร์
$97.8K
วิศวกรเครื่องกล
$187K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$189K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$114K
ผู้จัดการโครงการ
$111K
ผู้จัดการโครงการทางเทคนิค
$230K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ GoPro RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (25.00% รายปี)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ GoPro คือ พัฒนาธุรกิจ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $291,450 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ GoPro คือ $139,300

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

