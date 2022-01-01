ไดเรกทอรีบริษัท
Root Insurance
Root Insurance เงินเดือน

เงินเดือนของ Root Insurance อยู่ในช่วง $76,500 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $270,970 สำหรับตำแหน่ง ทรัพยากรบุคคล ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Root Insurance. อัปเดตล่าสุด: 9/18/2025

$160K

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $120K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $145K
วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $161K

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $230K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$76.5K
นักออกแบบกราฟิก
$95.2K
ทรัพยากรบุคคล
$271K
การตลาด
$159K
วิศวกรเครื่องกล
$86.7K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$133K
นักสรรหา
$86.7K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Root Insurance RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Root Insurance คือ ทรัพยากรบุคคล at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $270,970 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Root Insurance คือ $133,280

