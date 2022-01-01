ไดเรกทอรีบริษัท
Gilead Sciences
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Gilead Sciences เงินเดือน

เงินเดือนของ Gilead Sciences อยู่ในช่วง $89,550 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักลงทุนร่วมทุน ที่ระดับต่ำสุด ถึง $349,238 สำหรับตำแหน่ง การพัฒนาองค์กร ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Gilead Sciences. อัปเดตล่าสุด: 9/1/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $140K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $223K
นักวิเคราะห์การเงิน
Median $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
ผู้จัดการโปรแกรม
Median $212K
ผู้จัดการโครงการ
Median $178K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
Median $263K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
Median $220K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $170K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $295K
วิศวกรชีวการแพทย์
$151K
การพัฒนาองค์กร
$349K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$208K
กฎหมาย
$291K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
$156K
การดำเนินงานการตลาด
$141K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$203K
ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์
$182K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
$182K
สถาปนิกโซลูชั่น
$254K

สถาปนิกข้อมูล

ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$244K
นักลงทุนร่วมทุน
$89.6K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Gilead Sciences RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)

มีคำถาม? ถามชุมชนของเราได้เลย

เยี่ยมชมชุมชน Levels.fyi เพื่อพูดคุยกับพนักงานจากบริษัทต่างๆ รับคำแนะนำด้านการทำงาน และอื่นๆ อีกมากมาย

เยี่ยมชมตอนนี้!

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Gilead Sciences คือ การพัฒนาองค์กร at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $349,238 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Gilead Sciences คือ $208,035

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Gilead Sciences

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Invitae
  • Verily
  • Regeneron
  • Natera
  • Guardant Health
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ