Regeneron
Regeneron เงินเดือน

เงินเดือนของ Regeneron อยู่ในช่วง $75,000 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรชีวการแพทย์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $238,085 สำหรับตำแหน่ง สถาปนิกโซลูชั่น ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Regeneron. อัปเดตล่าสุด: 10/25/2025

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $210K
วิศวกรชีวการแพทย์
Median $75K
วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $105K

วิศวกรควบคุม
$89.6K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$109K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$199K
วิศวกรไฟฟ้า
$117K
ผู้ก่อตั้ง
$96.5K
วิศวกรเครื่องกล
$111K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$199K
ผู้จัดการโปรแกรม
$181K
สถาปนิกโซลูชั่น
$238K
นักลงทุนร่วมทุน
$184K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Regeneron คือ สถาปนิกโซลูชั่น at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $238,085 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Regeneron คือ $117,316

