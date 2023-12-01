ไดเรกทอรีบริษัท
Fastenal
Fastenal เงินเดือน

เงินเดือนของ Fastenal อยู่ในช่วง $18,199 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ที่ระดับต่ำสุด ถึง $120,600 สำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Fastenal. อัปเดตล่าสุด: 8/31/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $20.7K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

นักบัญชี
$33.1K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$60.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
การพัฒนาธุรกิจ
$52.3K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$64.3K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$19K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$18.2K
ฝ่ายขาย
$121K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$25.8K
