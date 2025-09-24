ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Sweden ที่ Ericsson อยู่ในช่วง SEK 426K ต่อyear สำหรับ JS4 ถึง SEK 944K ต่อyear สำหรับ JS8 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Sweden รวม SEK 690K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Ericsson อัปเดตล่าสุด: 9/24/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
JS4
SEK 426K
SEK 426K
SEK 0
SEK 0
JS5
SEK 525K
SEK 512K
SEK 10.1K
SEK 2.9K
JS6
SEK 653K
SEK 640K
SEK 7.1K
SEK 5.6K
JS7
SEK 697K
SEK 696K
SEK 809.5
SEK 0
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
