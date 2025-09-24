ไดเรกทอรีบริษัท
Ericsson
Ericsson วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Sweden ที่ Ericsson อยู่ในช่วง SEK 426K ต่อyear สำหรับ JS4 ถึง SEK 944K ต่อyear สำหรับ JS8 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Sweden รวม SEK 690K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Ericsson อัปเดตล่าสุด: 9/24/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
JS4
(ระดับเริ่มต้น)
SEK 426K
SEK 426K
SEK 0
SEK 0
JS5
SEK 525K
SEK 512K
SEK 10.1K
SEK 2.9K
JS6
SEK 653K
SEK 640K
SEK 7.1K
SEK 5.6K
JS7
SEK 697K
SEK 696K
SEK 809.5
SEK 0
ดู 2 ระดับอื่นๆ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
เงินเดือนฝึกงาน

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรเครือข่าย

นักวิทยาศาสตร์วิจัย

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Ericsson in Sweden อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี SEK 944,383 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Ericsson สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Sweden คือ SEK 690,136

