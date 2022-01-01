ไดเรกทอรีบริษัท
Ciena
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Ciena เงินเดือน

เงินเดือนของ Ciena อยู่ในช่วง $33,419 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักเขียนเทคนิค ที่ระดับต่ำสุด ถึง $275,000 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Ciena. อัปเดตล่าสุด: 10/13/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
P1 $69.7K
P2 $84.9K
P3 $108K
P4 $105K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรเครือข่าย

วิศวกรซอฟต์แวร์ควอลิตี้แอชชัวรันส์ (คิวเอ)

Embedded Systems Software Engineer

วิศวกรฮาร์ดแวร์
P1 $67.7K
P3 $105K
P4 $155K

ASIC Engineer

วิศวกรแสง
Median $83.1K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

94 60
94 60
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $275K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$86.7K
บริการลูกค้า
$87.3K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$139K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$78.9K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
$180K
การตลาด
$252K
วิศวกรเครื่องกล
$66.8K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$101K
ฝ่ายขาย
Median $116K
วิศวกรฝ่ายขาย
$150K
สถาปนิกโซลูชั่น
$110K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$95.8K
นักเขียนเทคนิค
$33.4K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Ciena การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

มีคำถาม? ถามชุมชนของเราได้เลย

เยี่ยมชมชุมชน Levels.fyi เพื่อพูดคุยกับพนักงานจากบริษัทต่างๆ รับคำแนะนำด้านการทำงาน และอื่นๆ อีกมากมาย

เยี่ยมชมตอนนี้!

คำถามที่พบบ่อย

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Ciena este ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ cu o compensație totală anuală de $275,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Ciena este $103,078.

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Ciena

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Viavi Solutions
  • Nokia
  • Limelight Networks
  • NETSCOUT
  • Harmonic
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ