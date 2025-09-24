ค่าตอบแทน วิศวกรฮาร์ดแวร์ in Sweden ที่ Ericsson อยู่ในช่วง SEK 483K ต่อyear สำหรับ JS5 ถึง SEK 719K ต่อyear สำหรับ JS7 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Sweden รวม SEK 618K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Ericsson อัปเดตล่าสุด: 9/24/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
JS4
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
JS5
SEK 483K
SEK 483K
SEK 0
SEK 0
JS6
SEK 912K
SEK 912K
SEK 0
SEK 0
JS7
SEK 719K
SEK 719K
SEK 0
SEK 0
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
