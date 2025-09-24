ไดเรกทอรีบริษัท
Ericsson
Ericsson วิศวกรฮาร์ดแวร์ เงินเดือน

ค่าตอบแทน วิศวกรฮาร์ดแวร์ in Sweden ที่ Ericsson อยู่ในช่วง SEK 483K ต่อyear สำหรับ JS5 ถึง SEK 719K ต่อyear สำหรับ JS7 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Sweden รวม SEK 618K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Ericsson อัปเดตล่าสุด: 9/24/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
JS4
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
JS5
SEK 483K
SEK 483K
SEK 0
SEK 0
JS6
SEK 912K
SEK 912K
SEK 0
SEK 0
JS7
SEK 719K
SEK 719K
SEK 0
SEK 0
SEK 1.56M

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ระดับอาชีพใน Ericsson?

ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

ASIC Engineer

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรฮาร์ดแวร์ ที่ Ericsson in Sweden อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี SEK 911,954 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Ericsson สำหรับตำแหน่ง วิศวกรฮาร์ดแวร์ in Sweden คือ SEK 617,707

