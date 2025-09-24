ไดเรกทอรีบริษัท
Ericsson
Ericsson นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ค่ามัธยฐาน in India ที่ Ericsson รวม ₹5.66M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Ericsson อัปเดตล่าสุด: 9/24/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Ericsson
Senior Data Scientist
Bengaluru, KA, India
รวมต่อปี
₹5.66M
ระดับ
JS6
เงินเดือนฐาน
₹5.35M
Stock (/yr)
₹0
โบนัส
₹314K
อายุงานในบริษัท
2 ปี
ประสบการณ์
8 ปี
ระดับอาชีพใน Ericsson?

₹13.98M

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ ₹2,621,310+ (บางครั้งถึง ₹26,213,100+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
คำถามที่พบบ่อย

Ericsson in India میں นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล کے لیے سب سے زیادہ تنخواہ والا پیکیج سالانہ کل معاوضہ ₹7,762,301 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
Ericsson میں นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล کردار in India کے لیے رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ ₹5,476,621 ہے۔

