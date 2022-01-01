ไดเรกทอรีบริษัท
DraftKings
ทำงานที่นี่หรือไม่? อ้างสิทธิ์บริษัทของคุณ

DraftKings เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน DraftKings ตั้งแต่ $86,028 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักสรรหาบุคลากร ที่ต่ำสุดถึง $302,625 สำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ DraftKings. อัปเดตล่าสุด: 8/18/2025

$160K

ได้รับค่าตอบแทน ไม่ใช่ถูกเอาเปรียบ

เราได้ต่อรองข้อเสนอหลายพันรายการและประสบความสำเร็จในการเพิ่มขึ้นมากกว่า 30,000 ดอลลาร์ (บางครั้งมากกว่า 300,000 ดอลลาร์) เป็นประจำให้เงินเดือนของคุณได้รับการต่อรอง หรือ ประวัติย่อของคุณได้รับการตรวจสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริง - ผู้สรรหาที่ทำสิ่งนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
L10 $155K
L9 $207K
L8 $253K
L7 $267K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฝั่งหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์แบบเต็มสเต็ก

วิศวกรข้อมูล

วิศวกรความน่าเชื่อถือของไซต์

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
L7 $249K
L6 $303K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
L8 $205K
L7 $193K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
Median $112K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $175K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
Median $90K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $148K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$265K
นักวิเคราะห์การเงิน
$159K
การตลาด
$124K
ผู้จัดการโปรแกรม
$92.5K
นักสรรหาบุคลากร
$86K
ตำแหน่งของคุณหายไปใช่ไหม?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดบน หน้าค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้า


ตารางการได้รับสิทธิ์

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ DraftKings, RSUs เป็นไปตามตารางการได้รับสิทธิ์ 4 ปี:

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)

มีคำถาม? ถามชุมชน

เยี่ยมชมชุมชน Levels.fyi เพื่อโต้ตอบกับพนักงานจากบริษัทต่างๆ รับคำแนะนำอาชีพ และอื่นๆ

เยี่ยมชมตอนนี้!

คำถามที่พบบ่อย

Най-високоплатената роля, докладвана в DraftKings, е ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the L6 level с годишно общо възнаграждение от $302,625. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в DraftKings, е $175,000.

งานเด่น

    ไม่พบงานเด่นสำหรับ DraftKings

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Electronic Arts
  • Yelp
  • Grubhub
  • T-Mobile
  • Eventbrite
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ