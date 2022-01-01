ไดเรกทอรีบริษัท
Grubhub
Grubhub เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Grubhub ตั้งแต่ $19,632 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ต่ำสุดถึง $320,000 สำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Grubhub. อัปเดตล่าสุด: 8/19/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Software Engineer 1 $140K
Software Engineer 2 $170K
Senior Software Engineer $217K
Staff Software Engineer $272K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฝั่งหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์แบบเต็มสเต็ก

วิศวกรความน่าเชื่อถือของไซต์

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Product Manager II $165K
Senior Product Manager $196K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $320K

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $150K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
Median $95K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
Median $140K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $185K
นักบัญชี
$126K
การดำเนินงานธุรกิจ
$296K
ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ
$125K
นักวิเคราะห์การเงิน
$87.6K
ทรัพยากรบุคคล
$74.6K
การตลาด
$51K
การดำเนินงานการตลาด
$103K
ผู้จัดการพันธมิตร
$115K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$19.6K
ผู้จัดการโปรแกรม
$160K
นักสรรหาบุคลากร
$101K
การขาย
$128K
สถาปนิกโซลูชัน
$85.6K

สถาปนิกข้อมูล

ผู้จัดการโปรแกรมทางเทคนิค
$101K
นักวิจัย UX
$98K
ตารางการได้รับสิทธิ์

40%

ปี 1

30%

ปี 2

15%

ปี 3

15%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Grubhub, RSUs เป็นไปตามตารางการได้รับสิทธิ์ 4 ปี:

  • 40% ได้รับสิทธิ์ใน 1st-ปี (40.00% รายปี)

  • 30% ได้รับสิทธิ์ใน 2nd-ปี (7.50% รายไตรมาส)

  • 15% ได้รับสิทธิ์ใน 3rd-ปี (3.75% รายไตรมาส)

  • 15% ได้รับสิทธิ์ใน 4th-ปี (3.75% รายไตรมาส)

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Grubhub, RSUs เป็นไปตามตารางการได้รับสิทธิ์ 4 ปี:

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)

คำถามที่พบบ่อย

据报道，Grubhub最高薪的职位是ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์，年总薪酬为$320,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，Grubhub的年总薪酬中位数为$127,379。

