ค่าตอบแทน ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ in United States ที่ Comcast อยู่ในช่วง $187K ต่อyear สำหรับ L4 ถึง $346K ต่อyear สำหรับ L8 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $224K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Comcast อัปเดตล่าสุด: 9/23/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L4
$187K
$151K
$23.1K
$13K
L5
$215K
$162K
$32.7K
$20.7K
L6
$255K
$182K
$43.1K
$30K
L7
$302K
$201K
$61.1K
$39.9K
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
15%
ปี 1
15%
ปี 2
15%
ปี 3
15%
ปี 4
40%
ปี 5
ที่ Comcast RSU + Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 5 ปี:
15% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (15.00% รายปี)
15% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (15.00% รายปี)
15% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (15.00% รายปี)
15% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (15.00% รายปี)
40% ครบกำหนดสิทธิใน 5th-ปี (40.00% รายปี)
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Comcast RSU + Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)