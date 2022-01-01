ไดเรกทอรีบริษัท
Disney เงินเดือน

เงินเดือนของ Disney อยู่ในช่วง $50,250 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้ช่วยธุรการ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $477,667 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Disney. อัปเดตล่าสุด: 9/3/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Software Engineer I $140K
Software Engineer II $173K
Senior Software Engineer $210K
Lead Software Engineer $309K

วิศวกรแมชชีนเลิร์นนิง

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรซอฟต์แวร์ควอลิตี้แอชชัวรันส์ (คิวเอ)

วิศวกรข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์การผลิต

วิศวกรซอฟต์แวร์ความปลอดภัย

วิศวกรความน่าเชื่อถือของระบบ

นักพัฒนาเว็บไซต์

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
P2 $147K
P3 $180K
P4 $251K
P5 $397K
P6 $409K
P7 $478K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
L1 $153K
L2 $133K
L3 $162K
L4 $160K

นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
M2 $371K
M3 $322K
M5 $358K
นักวิเคราะห์การเงิน
Median $109K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Data Scientist $143K
Senior Data Scientist $203K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
Median $120K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
Median $180K
ผู้จัดการโครงการ
Associate Project Manager $95.8K
Project Manager $110K
Senior Project Manager $159K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
Business Analyst $91.4K
Senior Business Analyst $151K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
Median $158K
ฝ่ายขาย
Median $99.5K

ผู้จัดการบัญชี

ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $400K
ผู้จัดการโปรแกรม
Median $180K
ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $328K
สถาปนิกโซลูชั่น
Median $416K

สถาปนิกข้อมูล

Cloud Security Architect

นักวิจัยยูเอ็กซ์
Median $158K
บริการลูกค้า
Median $60K
ทรัพยากรบุคคล
Median $140K
นักบัญชี
Median $85K

นักบัญชีเทคนิค

การพัฒนาธุรกิจ
Median $165K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
Median $178K
การดำเนินงานการตลาด
Median $150K
นักสรรหา
Median $115K
ผู้ช่วยธุรการ
$50.3K
การดำเนินงานธุรกิจ
$296K
ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ
$53.6K
วิศวกรควบคุม
$93.5K
การพัฒนาองค์กร
$226K
นักออกแบบกราฟิก
$90.5K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
$85.6K
กฎหมาย
Median $266K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
$86.2K
การตลาด
$209K

ผู้จัดการการตลาดผลิตภัณฑ์

ผลตอบแทนรวม
$148K
นักลงทุนร่วมทุน
$95.9K

นักวิเคราะห์

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

33.3%

ปี 1

33.3%

ปี 2

33.3%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Disney RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (33.30% รายปี)

33%

ปี 1

33%

ปี 2

34%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Disney RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (16.50% ทุกหกเดือน)

  • 33% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (16.50% ทุกหกเดือน)

  • 34% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (17.00% ทุกหกเดือน)

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Disney RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (25.00% รายปี)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Disney คือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ at the P7 level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $477,667 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Disney คือ $158,000

แหล่งข้อมูลอื่นๆ