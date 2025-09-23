ไดเรกทอรีบริษัท
Comcast
Comcast นักวิเคราะห์ข้อมูล เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน นักวิเคราะห์ข้อมูล ค่ามัธยฐาน in United States ที่ Comcast รวม $110K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Comcast อัปเดตล่าสุด: 9/23/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Comcast
Data Analyst
Philadelphia, PA
รวมต่อปี
$110K
ระดับ
L3
เงินเดือนฐาน
$102K
Stock (/yr)
$0
โบนัส
$8.2K
อายุงานในบริษัท
0-1 ปี
ประสบการณ์
2-4 ปี
ระดับอาชีพใน Comcast?

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

15%

ปี 1

15%

ปี 2

15%

ปี 3

15%

ปี 4

40%

ปี 5

ประเภทหุ้น
RSU + Options

ที่ Comcast RSU + Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 5 ปี:

  • 15% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (15.00% รายปี)

  • 15% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (15.00% รายปี)

  • 15% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (15.00% รายปี)

  • 15% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (15.00% รายปี)

  • 40% ครบกำหนดสิทธิใน 5th-ปี (40.00% รายปี)

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU + Options

ที่ Comcast RSU + Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



คำถามที่พบบ่อย

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un นักวิเคราะห์ข้อมูล en Comcast in United States está en una compensación total anual de $142,400. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Comcast para el puesto de นักวิเคราะห์ข้อมูล in United States es $105,000.

