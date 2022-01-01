ไดเรกทอรีบริษัท
Collective Health
Collective Health เงินเดือน

เงินเดือนของ Collective Health อยู่ในช่วง $65,325 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $502,500 สำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Collective Health. อัปเดตล่าสุด: 10/13/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $195K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $138K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $250K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

94 60
94 60
ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ
$97.5K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$65.3K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$88.4K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$124K
นักวิเคราะห์การเงิน
$149K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$170K
ฝ่ายขาย
$503K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
Options

ที่ Collective Health Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Collective Health คือ ฝ่ายขาย at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $502,500 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Collective Health คือ $143,625

