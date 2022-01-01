ไดเรกทอรีบริษัท
NEXT Trucking
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

NEXT Trucking เงินเดือน

เงินเดือนของ NEXT Trucking อยู่ในช่วง $100,500 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $180,000 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ NEXT Trucking. อัปเดตล่าสุด: 9/9/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $180K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$101K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$162K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
วิศวกรซอฟต์แวร์
$164K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ NEXT Trucking คือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $180,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ NEXT Trucking คือ $162,938

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ NEXT Trucking

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Postmates
  • Transfix
  • Collective Health
  • Deliverr
  • FLEXE
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ