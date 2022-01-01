ไดเรกทอรีบริษัท
Cognosante เงินเดือน

เงินเดือนของ Cognosante อยู่ในช่วง $63,750 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $128,156 สำหรับตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการจัดการ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Cognosante. อัปเดตล่าสุด: 9/6/2025

$160K

ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
$128K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
$63.8K
วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $115K

คำถามที่พบบ่อย

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Cognosante là ที่ปรึกษาด้านการจัดการ at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $128,156. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Cognosante là $115,000.

