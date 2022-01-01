ไดเรกทอรีบริษัท
GlobalLogic
GlobalLogic เงินเดือน

เงินเดือนของ GlobalLogic อยู่ในช่วง $1,516 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักลงทุนร่วมทุน ที่ระดับต่ำสุด ถึง $240,000 สำหรับตำแหน่ง สถาปนิกโซลูชั่น ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ GlobalLogic. อัปเดตล่าสุด: 9/1/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Software Engineer $31.4K
Senior Software Engineer $52.9K
Associate Consultant $43.8K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรซอฟต์แวร์ควอลิตี้แอชชัวรันส์ (คิวเอ)

สถาปนิกโซลูชั่น
Median $240K

สถาปนิกข้อมูล

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $177K
นักบัญชี
$166K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$22.3K
บริการลูกค้า
$36.7K
การดำเนินงานบริการลูกค้า
$74.5K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$22.5K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$111K
นักวิเคราะห์การเงิน
$167K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
$27.9K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
$30K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$69.5K
ผู้จัดการโครงการ
$194K
นักสรรหา
$98K
ฝ่ายขาย
$214K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
$74.5K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$124K
นักวิจัยยูเอ็กซ์
$95.5K
นักลงทุนร่วมทุน
$1.5K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ GlobalLogic คือ สถาปนิกโซลูชั่น โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $240,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ GlobalLogic คือ $74,511

แหล่งข้อมูลอื่นๆ