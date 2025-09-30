ไดเรกทอรีบริษัท
Cirrus Logic
  Greater Austin Area

Cirrus Logic วิศวกรฮาร์ดแวร์ เงินเดือน ใน Greater Austin Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรฮาร์ดแวร์ ค่ามัธยฐาน in Greater Austin Area ที่ Cirrus Logic รวม $200K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Cirrus Logic อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Cirrus Logic
Hardware Engineer
Austin, TX
รวมต่อปี
$200K
ระดับ
L6
เงินเดือนฐาน
$200K
Stock (/yr)
$0
โบนัส
$0
อายุงานในบริษัท
10 ปี
ประสบการณ์
12 ปี
ระดับอาชีพใน Cirrus Logic?

$160K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

Analog Engineer

ASIC Engineer

VLSI CAD Engineer

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรฮาร์ดแวร์ ที่ Cirrus Logic in Greater Austin Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $296,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Cirrus Logic สำหรับตำแหน่ง วิศวกรฮาร์ดแวร์ in Greater Austin Area คือ $195,000

