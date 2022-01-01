ไดเรกทอรีบริษัท
Intel
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

อินเทล เงินเดือน

เงินเดือนของ Intel อยู่ในช่วง $36,403 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักสรรหา ที่ระดับต่ำสุด ถึง $818,056 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ อินเทล. อัปเดตล่าสุด: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
วิศวกรซอฟต์แวร์
Grade 3 $137K
Grade 5 $135K
Grade 6 $176K
Grade 7 $205K
Grade 8 $264K
Grade 9 $337K
Grade 10 $389K
Grade 11 $575K
Fellow $818K

วิศวกรแมชชีนเลิร์นนิง

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรเครือข่าย

วิศวกรซอฟต์แวร์ควอลิตี้แอชชัวรันส์ (คิวเอ)

วิศวกรข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์การผลิต

วิศวกรซอฟต์แวร์ความปลอดภัย

วิศวกรเดฟออปส์

วิศวกรความน่าเชื่อถือของระบบ

วิศวกรคริปโต

วิศวกรระบบ

วิศวกรซอฟต์แวร์เกม

นักวิทยาศาสตร์วิจัย

นักวิจัยเอไอ

วิศวกรเอไอ

Embedded Systems Software Engineer

วิศวกรฮาร์ดแวร์
Grade 5 $139K
Grade 6 $159K
Grade 7 $186K
Grade 8 $227K
Grade 9 $287K
Grade 10 $374K
Grade 11 $499K

Analog Engineer

ASIC Engineer

SoC Engineer

FPGA Engineer

Embedded Hardware Engineer

VLSI CAD Engineer

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Grade 6 $120K
Grade 7 $177K
Grade 8 $187K
Grade 9 $303K
Grade 10 $384K
Grade 11 $597K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Grade 5 $122K
Grade 6 $158K
Grade 7 $171K
Grade 8 $235K
Grade 9 $253K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
Grade 5 $111K
Grade 6 $134K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $272K
Grade 10 $325K
Grade 11 $447K

ผู้จัดการโครงการเทคนิค

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Grade 7 $209K
Grade 8 $253K
Grade 9 $323K
Grade 10 $421K
Grade 11 $571K
วิศวกรเครื่องกล
Grade 5 $111K
Grade 6 $138K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $255K

Manufacturing Engineer

Packaging Engineer

Thermal Engineer

Design Engineer

Test Engineer

สถาปนิกโซลูชั่น
Grade 6 $191K
Grade 7 $179K
Grade 8 $215K
Grade 9 $283K
Grade 10 $372K

Data Architect

Cloud Architect

Cloud Security Architect

การตลาด
Grade 5 $91K
Grade 6 $139K
Grade 7 $157K
Grade 8 $193K
Grade 9 $258K
Grade 10 $306K

ผู้จัดการการตลาดผลิตภัณฑ์

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Grade 5 $129K
Grade 6 $149K
Grade 7 $177K
Grade 8 $207K
Grade 9 $271K
นักวิเคราะห์การเงิน
Grade 5 $97K
Grade 6 $124K
Grade 7 $144K
Grade 8 $172K
Grade 9 $222K
ผู้จัดการโปรแกรม
Grade 6 $137K
Grade 7 $163K
Grade 8 $193K
Grade 9 $237K
Grade 10 $305K
วิศวกรเคมี
Grade 5 $114K
Grade 7 $171K
Grade 8 $191K

Process Engineer

Facilities Engineer

Research Engineer

วิศวกรไฟฟ้า
Grade 6 $156K
Grade 7 $197K
Grade 8 $234K
Grade 9 $261K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
Grade 5 $103K
Grade 6 $116K
Grade 7 $147K
Grade 8 $182K
ทรัพยากรบุคคล
Grade 7 $159K
Grade 8 $180K
Grade 9 $217K
Grade 10 $302K
Process Engineer
Grade 5 $102K
Grade 7 $148K
วิศวกรวัสดุศาสตร์
Grade 7 $161K
Grade 8 $199K
ฝ่ายขาย
Grade 6 $140K
Grade 8 $213K
Grade 10 $315K

ผู้จัดการขายภาคสนาม

ผู้จัดการบัญชี

การพัฒนาธุรกิจ
Grade 8 $198K
Grade 9 $269K
Information Technologist (IT)
Median $146K
การดำเนินงานธุรกิจ
Median $151K
ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ
Median $201K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $262K
วิศวกรแสง
Median $239K
ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $290K
ผู้จัดการโครงการ
Median $57.8K
นักบัญชี
Median $137K

Technical Accountant

ผู้ช่วยธุรการ
Median $95.2K
นักออกแบบกราฟิก
Median $235K
วิศวกรฝ่ายขาย
Median $201K
กฎหมาย
Median $300K
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
$220K
วิศวกรโยธา
$231K

Construction Engineer

วิศวกรควบคุม
$230K
บริการลูกค้า
$103K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$71.7K
ผู้จัดการสิ่งอำนวยความสะดวก
$118K
นักออกแบบแฟชั่น
$76.4K
นักออกแบบอุตสาหกรรม
$156K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
$120K
วิศวกรเอ็มอีพี
$180K
Prompt Engineer
$469K
นักสรรหา
$36.4K
Cybersecurity Analyst
$73.2K
นักเขียนเทคนิค
$44.2K
นักวิจัยยูเอ็กซ์
$37.7K
นักลงทุนร่วมทุน
$166K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


ตารางการครบกำหนดสิทธิ

33.3%

ปี 1

33.3%

ปี 2

33.3%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Intel RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (33.30% รายปี)

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Intel RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (25.00% รายปี)

มีคำถาม? ถามชุมชนของเราได้เลย

เยี่ยมชมชุมชน Levels.fyi เพื่อพูดคุยกับพนักงานจากบริษัทต่างๆ รับคำแนะนำด้านการทำงาน และอื่นๆ อีกมากมาย

เยี่ยมชมตอนนี้!

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Intel คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ at the Fellow level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $818,056 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Intel คือ $188,939

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Intel

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • CDW
  • Western Digital
  • Xilinx
  • Marvell
  • OmniVision Technologies
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ