อินเทล เงินเดือน

เงินเดือนของ Intel อยู่ในช่วง $36,403 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักสรรหา ที่ระดับต่ำสุด ถึง $818,056 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ อินเทล. อัปเดตล่าสุด: 10/21/2025
วิศวกรแมชชีนเลิร์นนิง
วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง
วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก
วิศวกรเครือข่าย
วิศวกรซอฟต์แวร์ควอลิตี้แอชชัวรันส์ (คิวเอ)
วิศวกรข้อมูล
วิศวกรซอฟต์แวร์การผลิต
วิศวกรซอฟต์แวร์ความปลอดภัย
วิศวกรเดฟออปส์
วิศวกรความน่าเชื่อถือของระบบ
วิศวกรคริปโต
วิศวกรระบบ
วิศวกรซอฟต์แวร์เกม
นักวิทยาศาสตร์วิจัย
นักวิจัยเอไอ
วิศวกรเอไอ
Embedded Systems Software Engineer
33.3%
ปี 1
33.3%
ปี 2
33.3%
ปี 3
ที่ Intel RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:
33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.30% รายปี)
33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.30% รายปี)
33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (33.30% รายปี)
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Intel RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (25.00% รายปี)
