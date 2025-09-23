ไดเรกทอรีบริษัท
CircleCI
CircleCI นักวิเคราะห์ข้อมูล เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย นักวิเคราะห์ข้อมูล in Netherlands ที่ CircleCI อยู่ในช่วง €45.9K ถึง €65.2K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ CircleCI อัปเดตล่าสุด: 9/23/2025

เราต้องการเพียง 2 เพิ่มเติม นักวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเงินเดือน ที่ CircleCI เพื่อปลดล็อค!

เชิญเพื่อนและชุมชนของคุณมาเพิ่มข้อมูลเงินเดือนแบบไม่เปิดเผยตัวตนในเวลาไม่ถึง 60 วินาที ข้อมูลที่มากขึ้นหมายถึงข้อมูลเชิงลึกที่ดีกว่าสำหรับผู้หางานอย่างคุณและชุมชนของเรา!

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
Options

ที่ CircleCI Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ CircleCI in Netherlands อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี €65,154 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ CircleCI สำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ข้อมูล in Netherlands คือ €45,891

แหล่งข้อมูลอื่นๆ