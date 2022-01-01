ไดเรกทอรีบริษัท
Splash เงินเดือน

เงินเดือนของ Splash อยู่ในช่วง $76,373 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $184,075 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Splash. อัปเดตล่าสุด: 9/19/2025

$160K

ความสำเร็จของลูกค้า
$111K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$184K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$76.4K

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Splash คือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $184,075 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Splash คือ $111,440

