ไดเรกทอรีบริษัท
Cedar
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Cedar เงินเดือน

เงินเดือนของ Cedar อยู่ในช่วง $121,000 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $235,000 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Cedar. อัปเดตล่าสุด: 9/10/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Software Engineer I $130K
Software Engineer II $165K
Software Engineer III $230K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $235K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $150K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $121K
นักสรรหา
Median $145K
ทรัพยากรบุคคล
$149K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
$158K
สถาปนิกโซลูชั่น
Median $229K
นักวิจัยยูเอ็กซ์
$124K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Cedar คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $235,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Cedar คือ $150,000

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Cedar

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Kyruus
  • Redox
  • medCPU
  • Updox
  • Proofpoint
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ