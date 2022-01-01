ไบต์แดนซ์ เงินเดือน

เงินเดือนของ ByteDance อยู่ในช่วง $16,519 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักบัญชี ที่ระดับต่ำสุด ถึง $1,207,230 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ ไบต์แดนซ์. อัปเดตล่าสุด: 11/21/2025
วิศวกร iOS
วิศวกรซอฟต์แวร์มือถือ
วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหน้า
วิศวกรแมชชีนเลิร์นนิง
วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง
วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก
วิศวกรเครือข่าย
วิศวกรซอฟต์แวร์ประกันคุณภาพ (QA)
วิศวกรข้อมูล
วิศวกรซอฟต์แวร์การผลิต
วิศวกรซอฟต์แวร์ความปลอดภัย
วิศวกรความน่าเชื่อถือของระบบ
วิศวกรซอฟต์แวร์เสมือนจริง
ผู้สนับสนุนนักพัฒนา
นักวิทยาศาสตร์วิจัย
20%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
30%
ปี 4
ที่ ByteDance RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
20% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (20.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)
30% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (7.50% รายไตรมาส)
12 month cliff and vests quarterly.
15%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
35%
ปี 4
ที่ ByteDance RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
15% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (15.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)
35% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (35.00% รายปี)
12 month cliff and vests quarterly.
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ ByteDance RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)
12 month cliff and vests quarterly.
