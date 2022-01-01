ไดเรกทอรีบริษัท
ByteDance
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

ไบต์แดนซ์ เงินเดือน

เงินเดือนของ ByteDance อยู่ในช่วง $16,519 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักบัญชี ที่ระดับต่ำสุด ถึง $1,207,230 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ ไบต์แดนซ์. อัปเดตล่าสุด: 11/21/2025

ByteDance logo
+$25K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
วิศวกรซอฟต์แวร์
1-2 $210K
2-1 $277K
2-2 $407K
3-1 $544K
3-2 $744K
4-1 $1.21M

วิศวกร iOS

วิศวกรซอฟต์แวร์มือถือ

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหน้า

วิศวกรแมชชีนเลิร์นนิง

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก

วิศวกรเครือข่าย

วิศวกรซอฟต์แวร์ประกันคุณภาพ (QA)

วิศวกรข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์การผลิต

วิศวกรซอฟต์แวร์ความปลอดภัย

วิศวกรความน่าเชื่อถือของระบบ

วิศวกรซอฟต์แวร์เสมือนจริง

ผู้สนับสนุนนักพัฒนา

นักวิทยาศาสตร์วิจัย

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
1-2 $148K
2-1 $234K
2-2 $322K
3-1 $449K
3-2 $527K
4-1 $699K
การตลาด
1-2 $113K
2-1 $144K
2-2 $223K
3-1 $295K
3-2 $384K
4-1 $565K

ผู้จัดการการตลาดผลิตภัณฑ์

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 63
101 63
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
1-2 $178K
2-1 $214K
2-2 $312K
3-1 $397K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
1-2 $164K
2-1 $168K
2-2 $260K
3-1 $383K

นักออกแบบ UX

นักออกแบบ UI

ฝ่ายขาย
1-2 $117K
2-1 $130K
2-2 $200K
3-1 $210K

ผู้บริหารบัญชี

ผู้จัดการบัญชี

นักสรรหาบุคลากร
1-2 $111K
2-1 $161K
2-2 $148K

นักหาแหล่งข้อมูล

นักสรรหาผู้นำ

นักสรรหาด้านเทคนิค

ผู้จัดการโปรแกรม
2-1 $161K
2-2 $209K
3-1 $329K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
3-1 $584K
3-2 $794K
ผู้จัดการโครงการทางเทคนิค
1-2 $151K
2-1 $224K
2-2 $267K
3-1 $376K
ทรัพยากรบุคคล
1-2 $107K
2-1 $156K
2-2 $188K
3-1 $323K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไซเบอร์
1-2 $149K
2-1 $275K
2-2 $352K
3-1 $518K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
1-2 $114K
2-2 $214K
3-1 $266K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
1-2 $125K
2-1 $163K
ผู้จัดการโครงการ
2-1 $97.5K
2-2 $137K
3-1 $297K
ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ
2-1 $167K
2-2 $208K
การดำเนินงานธุรกิจ
Median $235K
พัฒนาธุรกิจ
Median $165K
ความไว้วางใจและความปลอดภัย
Median $118K
นักวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้
2-2 $237K
3-1 $296K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $409K
ผู้จัดการพันธมิตร
Median $205K
นักวิเคราะห์การเงิน
Median $150K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
Median $350K
กฎหมาย
Median $127K

ที่ปรึกษากฎหมาย

ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
Median $200K
การดำเนินงานการตลาด
Median $89.9K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
Median $74.1K
การดำเนินงานรายได้
Median $120K
สถาปนิกโซลูชัน
Median $278K

สถาปนิกข้อมูล

สถาปนิกความปลอดภัยคลาวด์

นักบัญชี
$16.5K

นักบัญชีเทคนิค

ผู้ช่วยด้านการบริหาร
$49.8K
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
$247K
นักเขียนโฆษณา
$63.3K
พัฒนาองค์กร
$233K
บริการลูกค้า
$50.5K
ความสำเร็จของลูกค้า
$73.8K
นักออกแบบกราฟิก
$48.3K
วิศวกรเครื่องกล
$286K
วิศวกรแสง
$387K
ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์
$385K
กิจการด้านกฎระเบียบ
$108K
วิศวกรขาย
$65.3K
นักเขียนเทคนิค
$129K
ผลตอบแทนรวม
$304K
นักลงทุนร่วมทุน
$91.9K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


ตารางการครบกำหนดสิทธิ

20%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

30%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ ByteDance RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (20.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 30% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (7.50% รายไตรมาส)

12 month cliff and vests quarterly.

15%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

35%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ ByteDance RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 15% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (15.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)

  • 35% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (35.00% รายปี)

12 month cliff and vests quarterly.

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ ByteDance RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

12 month cliff and vests quarterly.

มีคำถาม? ถามชุมชนของเราได้เลย

เยี่ยมชมชุมชน Levels.fyi เพื่อพูดคุยกับพนักงานจากบริษัทต่างๆ รับคำแนะนำด้านการทำงาน และอื่นๆ อีกมากมาย

เยี่ยมชมตอนนี้!

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ ByteDance คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ at the 4-1 level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $1,207,230 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ ByteDance คือ $209,525

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ ByteDance

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Armis
  • Goodix
  • Rubrik
  • Bloomberg
  • BCG
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bytedance/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.