ไดเรกทอรีบริษัท
Bose
Bose เงินเดือน

เงินเดือนของ Bose อยู่ในช่วง $42,432 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $283,575 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Bose. อัปเดตล่าสุด: 9/4/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $170K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $83.2K

นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้

วิศวกรฮาร์ดแวร์
Median $158K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $120K
สถาปนิกโซลูชั่น
Median $230K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
Median $120K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$42.4K
กฎหมาย
$161K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
$172K
การตลาด
$44.2K
วิศวกรเครื่องกล
$109K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$61.8K
ผู้จัดการโปรแกรม
$135K
ผู้จัดการโครงการ
$65.3K
ฝ่ายขาย
$42.5K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$284K
นักวิจัยยูเอ็กซ์
$154K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Bose คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $283,575 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Bose คือ $120,000

