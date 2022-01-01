ไดเรกทอรีบริษัท
Magic Leap
Magic Leap เงินเดือน

เงินเดือนของ Magic Leap อยู่ในช่วง $90,554 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรฮาร์ดแวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $324,719 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Magic Leap. อัปเดตล่าสุด: 10/9/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Entry Software Engineer $140K
Associate Software Engineer $137K
Software Engineer $149K
Senior Software Engineer $172K
Lead Software Engineer $209K
Principal Software Engineer $325K

วิศวกรซอฟต์แวร์ควอลิตี้แอชชัวรันส์ (คิวเอ)

วิศวกรซอฟต์แวร์เวอร์ชวลรีแอลลิตี้

วิศวกรเครื่องกล
Median $113K
การตลาด
Median $151K

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$167K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $150K
วิศวกรไฟฟ้า
$204K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
$90.6K
ทรัพยากรบุคคล
$199K
กฎหมาย
$189K
วิศวกรแสง
$155K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$92.3K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$216K
ผู้จัดการโปรแกรม
$174K
นักสรรหา
$176K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$322K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$259K
นักวิจัยยูเอ็กซ์
$119K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Magic Leap การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Magic Leap คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ at the Principal Software Engineer level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $324,719 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Magic Leap คือ $169,699

แหล่งข้อมูลอื่นๆ