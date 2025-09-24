ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Germany ที่ Bosch Global อยู่ในช่วง €67.7K ต่อyear สำหรับ EG12 ถึง €77K ต่อyear สำหรับ SL4 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Germany รวม €89K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Bosch Global อัปเดตล่าสุด: 9/24/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
EG12
€67.7K
€65.3K
€0
€2.4K
EG13
€77.9K
€69.3K
€0
€8.7K
EG14
€83.9K
€81.1K
€0
€2.8K
EG15
€90.7K
€89.5K
€0
€1.2K
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
