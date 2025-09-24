ไดเรกทอรีบริษัท
ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Germany ที่ Bosch Global อยู่ในช่วง €67.7K ต่อyear สำหรับ EG12 ถึง €77K ต่อyear สำหรับ SL4 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Germany รวม €89K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Bosch Global อัปเดตล่าสุด: 9/24/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
EG12
(ระดับเริ่มต้น)
€67.7K
€65.3K
€0
€2.4K
EG13
€77.9K
€69.3K
€0
€8.7K
EG14
€83.9K
€81.1K
€0
€2.8K
EG15
Senior SWE
€90.7K
€89.5K
€0
€1.2K
€142K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
เงินเดือนฝึกงาน

ส่งข้อมูล
ระดับอาชีพใน Bosch Global?

ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

วิศวกรแมชชีนเลิร์นนิง

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรซอฟต์แวร์ควอลิตี้แอชชัวรันส์ (คิวเอ)

วิศวกรข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์การผลิต

วิศวกรระบบ

นักวิทยาศาสตร์วิจัย

คำถามที่พบบ่อย

แหล่งข้อมูลอื่นๆ