ไดเรกทอรีบริษัท
Celonis
Celonis เงินเดือน

เงินเดือนของ Celonis อยู่ในช่วง $42,346 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $205,800 สำหรับตำแหน่ง ทรัพยากรบุคคล ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Celonis. อัปเดตล่าสุด: 9/10/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
IC1 $69.5K
IC2 $102K
IC3 $120K
IC4 $160K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $150K
วิศวกรฝ่ายขาย
Median $170K

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
Median $42.3K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
Median $200K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $178K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $94.3K
บริการลูกค้า
$181K
ความสำเร็จของลูกค้า
$201K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$89.5K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$89.1K
นักวิเคราะห์การเงิน
$63.8K
ทรัพยากรบุคคล
$206K
การตลาด
$88.6K
การดำเนินงานการตลาด
$90.5K
ผู้จัดการพันธมิตร
$131K
ผู้จัดการโปรแกรม
$164K
ผู้จัดการโครงการ
$159K
ฝ่ายขาย
$115K
สถาปนิกโซลูชั่น
$94.5K

สถาปนิกข้อมูล

ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$201K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Celonis RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Celonis คือ ทรัพยากรบุคคล at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $205,800 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Celonis คือ $125,214

