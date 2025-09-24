ไดเรกทอรีบริษัท
Bosch Global
แพ็คเกจค่าตอบแทน ทรัพยากรบุคคล ค่ามัธยฐาน in India ที่ Bosch Global รวม ₹605K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Bosch Global อัปเดตล่าสุด: 9/24/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Bosch Global
Human Resources
Bengaluru, KA, India
รวมต่อปี
₹605K
ระดับ
Management Apprenctice
เงินเดือนฐาน
₹605K
Stock (/yr)
₹0
โบนัส
₹0
อายุงานในบริษัท
1 ปี
ประสบการณ์
1 ปี
ระดับอาชีพใน Bosch Global?

₹13.98M

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ทรัพยากรบุคคล ที่ Bosch Global in India อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₹2,018,492 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Bosch Global สำหรับตำแหน่ง ทรัพยากรบุคคล in India คือ ₹605,311

แหล่งข้อมูลอื่นๆ