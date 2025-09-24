ไดเรกทอรีบริษัท
Bosch Global
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล

  • เงินเดือนทั้งหมดของ ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล

Bosch Global ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล ค่ามัธยฐาน in Germany ที่ Bosch Global รวม €112K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Bosch Global อัปเดตล่าสุด: 9/24/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Bosch Global
Senior Manager
Stuttgart, BW, Germany
รวมต่อปี
€112K
ระดับ
SL1
เงินเดือนฐาน
€112K
Stock (/yr)
€0
โบนัส
€0
อายุงานในบริษัท
12 ปี
ประสบการณ์
15 ปี
ระดับอาชีพใน Bosch Global?

€142K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ €26,670+ (บางครั้งถึง €266,700+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ส่งออกข้อมูลดูตำแหน่งงานว่าง

ส่งข้อมูล

รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

คำถามที่พบบ่อย

Bosch Global in Germany의 ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 €136,679입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Bosch Global의 ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล 직무 in Germany에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 €111,610입니다.

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Bosch Global

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ