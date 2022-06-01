ไดเรกทอรีบริษัท
BCE
BCE เงินเดือน

เงินเดือนของ BCE อยู่ในช่วง $38,868 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย ที่ระดับต่ำสุด ถึง $125,819 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ BCE. อัปเดตล่าสุด: 9/4/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
CP2 $73.2K
CP3 $94.4K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรเครือข่าย

วิศวกรข้อมูล

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
CP2 $69.3K
CP3 $95.7K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
CP2 $72.6K
CP3 $90.1K
CP4 $126K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
สถาปนิกโซลูชั่น
CP2 $82.2K
CP3 $104K

สถาปนิกข้อมูล

นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
Median $72.7K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
Median $59.3K
ฝ่ายขาย
Median $38.9K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
Median $60.8K
นักวิเคราะห์การเงิน
Median $62.5K
การตลาด
Median $60.6K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $108K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $54.9K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
Median $79.7K
นักบัญชี
$69.2K

นักบัญชีเทคนิค

การดำเนินงานธุรกิจ
$62.5K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$108K
การดำเนินงานการตลาด
$60.7K
ผู้จัดการโครงการ
$79.6K
การเสริมสร้างฝ่ายขาย
$54.8K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ BCE คือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ at the CP4 level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $125,819 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ BCE คือ $72,645

