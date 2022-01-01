Change
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก
ข้อมูลทั้งหมด
จำแนกตามสถานที่
จำแนกตามบริษัท
จำแนกตามตำแหน่ง
เครื่องคำนวณเงินเดือน
การแสดงผลกราฟ
เงินเดือนที่ได้รับการตรวจสอบ
การฝึกงาน
การสนับสนุนการเจรจาต่อรอง
เปรียบเทียบสวัสดิการ
ใครกำลังรับสมัครงาน
รายงานค่าตอบแทน 2024
บริษัทที่จ่ายค่าตอบแทนสูงสุด
รวมเข้าด้วยกัน
บล็อก
สื่อมวลชน
Google
วิศวกรซอฟต์แวร์
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
พื้นที่นิวยอร์กซิตี้
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
ดูจุดข้อมูลแยกรายการ
Levels FYI Logo
เงินเดือน
📂 ข้อมูลทั้งหมด
🌎 จำแนกตามสถานที่
🏢 จำแนกตามบริษัท
🖋 จำแนกตามตำแหน่ง
🏭️ จำแนกตามอุตสาหกรรม
📍 แผนที่ความร้อนเงินเดือน
📈 การแสดงผลกราฟ
🔥 เปอร์เซ็นไทล์แบบเรียลไทม์
🎓 การฝึกงาน
❣️ เปรียบเทียบสวัสดิการ
🎬 รายงานค่าตอบแทน 2024
🏆 บริษัทที่จ่ายค่าตอบแทนสูงสุด
💸 คำนวณต้นทุนการประชุม
#️⃣ เครื่องคำนวณเงินเดือน
ร่วมสนับสนุน
เพิ่มข้อมูลเงินเดือน
เพิ่มสวัสดิการบริษัท
เพิ่มการจับคู่ระดับตำแหน่ง
งาน
บริการ
บริการสำหรับผู้สมัครงาน
💵 โค้ชการเจรจาต่อรอง
📄 ตรวจสอบเรซูเม่
🎁 แจกบริการตรวจสอบเรซูเม่
สำหรับนายจ้าง
ข้อเสนอแบบอินเทอร์แอกทีฟ
เปอร์เซ็นไทล์แบบเรียลไทม์ 🔥
การเปรียบเทียบค่าตอบแทน
สำหรับงานวิจัยทางวิชาการ
ชุดข้อมูลค่าตอบแทน
ชุมชน
← ไดเรกทอรีบริษัท
Avenue Code
ทำงานที่นี่?
ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
ภาพรวม
เงินเดือน
สวัสดิการ
งาน
ใหม่
แชท
Avenue Code สวัสดิการ
เพิ่มสวัสดิการ
เปรียบเทียบ
มูลค่ารวมประมาณการ: $1,095
ประกันภัย สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Dental Insurance
Employee Assistance Program
Gym Discount
Health Insurance
Life Insurance
PTO (Vacation / Personal Days)
Sick Time
5 days
Free Snacks
$730
Maternity Leave
Paternity Leave
บ้าน
Immigration Assistance
Remote Work
อื่นๆ
Referral Bonus
ดูข้อมูลในรูปแบบตาราง
Avenue Code สิทธิพิเศษและสวัสดิการ
สวัสดิการ
คำอธิบาย
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Offered by employer
Dental Insurance
Offered by employer
Employee Assistance Program
Offered by employer
Gym Discount
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Life Insurance
Offered by employer
PTO (Vacation / Personal Days)
Offered by employer
Sick Time
5 days
Immigration Assistance
Offered by employer
Remote Work
Offered by employer
Referral Bonus
Offered by employer
Free Snacks
Offered by employer
Maternity Leave
Offered by employer
Paternity Leave
Offered by employer
งานแนะนำ
ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Avenue Code
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
Rocket Software
Genesys
SAS Software
Ultimate Software
Esri
ดูบริษัททั้งหมด ➜
แหล่งข้อมูลอื่นๆ
รายงานเงินเดือนสิ้นปี
คำนวณค่าตอบแทนรวม