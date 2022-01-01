ไดเรกทอรีบริษัท
Avenue Code เงินเดือน

เงินเดือนของ Avenue Code อยู่ในช่วง $22,038 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักสรรหา ที่ระดับต่ำสุด ถึง $201,000 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Avenue Code. อัปเดตล่าสุด: 8/26/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $30.1K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $95.9K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$111K

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$39.6K
ผู้จัดการโครงการ
$201K
นักสรรหา
$22K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$52.3K
สถาปนิกโซลูชั่น
$71.6K
นักวิจัยยูเอ็กซ์
$135K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Avenue Code คือ ผู้จัดการโครงการ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $201,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Avenue Code คือ $71,640

