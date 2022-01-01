ไดเรกทอรีบริษัท
Ultimate Software เงินเดือน

เงินเดือนของ Ultimate Software อยู่ในช่วง $70,745 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ที่ระดับต่ำสุด ถึง $189,945 สำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Ultimate Software. อัปเดตล่าสุด: 9/21/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $110K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$99.5K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$190K

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$70.7K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$76.9K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$184K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Ultimate Software คือ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $189,945 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Ultimate Software คือ $104,875

