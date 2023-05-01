ไดเรกทอรีบริษัท
Arcadia io เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Arcadia io ตั้งแต่ $132,300 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ต่ำสุดถึง $177,110 สำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Arcadia io. อัปเดตล่าสุด: 8/19/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $140K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$132K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$177K

คำถามที่พบบ่อย

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Arcadia io ialah ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $177,110. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Arcadia io ialah $140,000.

