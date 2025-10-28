ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in United States ที่ Apple อยู่ในช่วง $173K ต่อyear สำหรับ ICT2 ถึง $744K ต่อyear สำหรับ ICT6 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $345K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Apple อัปเดตล่าสุด: 10/28/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
ICT2
$173K
$143K
$22K
$7.9K
ICT3
$249K
$168K
$66.7K
$13.8K
ICT4
$366K
$214K
$128K
$24.1K
ICT5
$507K
$250K
$218K
$38.4K
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Apple RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (12.50% ทุกหกเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (12.50% ทุกหกเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (12.50% ทุกหกเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (12.50% ทุกหกเดือน)
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูลส่งตำแหน่งใหม่
วิศวกร iOS
วิศวกรซอฟต์แวร์มือถือ
วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหน้า
วิศวกรแมชชีนเลิร์นนิง
วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง
วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก
วิศวกรเครือข่าย
วิศวกรซอฟต์แวร์ประกันคุณภาพ (QA)
วิศวกรข้อมูล
วิศวกรซอฟต์แวร์การผลิต
วิศวกรซอฟต์แวร์ความปลอดภัย
วิศวกร DevOps
วิศวกรความน่าเชื่อถือของระบบ
วิศวกรซอฟต์แวร์เสมือนจริง
วิศวกรระบบ
วิศวกรซอฟต์แวร์วิดีโอเกม
ผู้สนับสนุนนักพัฒนา
นักวิทยาศาสตร์วิจัย
วิศวกรซอฟต์แวร์ระบบฝังตัว