Advantis Global เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Advantis Global ตั้งแต่ $80,400 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักสรรหาบุคลากร ที่ต่ำสุดถึง $176,256 สำหรับ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Advantis Global. อัปเดตล่าสุด: 8/15/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $129K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฝั่งหลัง

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$117K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$176K

ผู้จัดการโปรแกรม
$109K
นักสรรหาบุคลากร
$80.4K
ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Advantis Global คือ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $176,256 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Advantis Global คือ $117,410

