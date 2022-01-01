ไดเรกทอรีบริษัท
Vanguard เงินเดือน

เงินเดือนของ Vanguard อยู่ในช่วง $50,250 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ความสำเร็จของลูกค้า ที่ระดับต่ำสุด ถึง $348,250 สำหรับตำแหน่ง การดำเนินงานธุรกิจ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Vanguard. อัปเดตล่าสุด: 9/7/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
TI05 $104K
TS01 $125K
TS02 $146K
TS03 $183K
TS04 $243K

วิศวกรแมชชีนเลิร์นนิง

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรซอฟต์แวร์ควอลิตี้แอชชัวรันส์ (คิวเอ)

วิศวกรข้อมูล

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
TS02 $132K
TS03 $173K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $142K

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $120K

นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้

นักวิเคราะห์ข้อมูล
TS02 $133K
TS03 $153K
ผู้จัดการโครงการ
Median $128K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $195K
นักบัญชี
Median $103K

นักบัญชีเทคนิค

นักวิจัยยูเอ็กซ์
Median $128K
นักวิเคราะห์การเงิน
Median $85K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
Median $115K
การตลาด
Median $189K
สถาปนิกโซลูชั่น
Median $200K

สถาปนิกข้อมูล

Cloud Security Architect

ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
Median $200K
การดำเนินงานธุรกิจ
$348K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$144K
บริการลูกค้า
$137K
ความสำเร็จของลูกค้า
$50.3K
ทรัพยากรบุคคล
$74.2K
กฎหมาย
$101K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
$249K
การดำเนินงานการตลาด
$131K
ผู้จัดการโปรแกรม
$216K
ฝ่ายขาย
$55.7K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Vanguard คือ การดำเนินงานธุรกิจ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $348,250 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Vanguard คือ $134,989

