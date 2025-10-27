ไดเรกทอรีบริษัท
3M
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • ผู้จัดการผลิตภัณฑ์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์

3M ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ เงินเดือน

ค่าตอบแทน ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ in India ที่ 3M รวม ₹8.16M ต่อyear สำหรับ T3 ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ 3M อัปเดตล่าสุด: 10/27/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

₹1.72M - ₹2.01M
India
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
₹1.5M₹1.72M₹2.01M₹2.14M
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
T1
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T2
Advanced Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T3
Senior Product Manager
₹8.16M
₹7.94M
₹0
₹217K
T4
Specialist Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
ดู 2 ระดับอื่นๆ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

0%

ปี 1

0%

ปี 2

100 %

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU + Options

ที่ 3M RSU + Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 0% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (0.00% รายปี)

  • 0% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (0.00% รายปี)

  • 100% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (100.00% รายปี)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ปี 1

33.3%

ปี 2

33.3%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU + Options

ที่ 3M RSU + Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (33.30% รายปี)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ 3M in India อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₹8,160,140 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ 3M สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ in India คือ ₹1,496,562

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ 3M

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Caterpillar
  • Raven Industries
  • Canon
  • Emerson
  • Baxter International
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ