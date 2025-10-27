ค่าตอบแทน ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ in India ที่ 3M รวม ₹8.16M ต่อyear สำหรับ T3 ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ 3M อัปเดตล่าสุด: 10/27/2025
ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
T1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T3
₹8.16M
₹7.94M
₹0
₹217K
T4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
0%
ปี 1
0%
ปี 2
100 %
ปี 3
ที่ 3M RSU + Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:
0% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (0.00% รายปี)
0% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (0.00% รายปี)
100% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (100.00% รายปี)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
33.3%
ปี 1
33.3%
ปี 2
33.3%
ปี 3
ที่ 3M RSU + Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:
33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.30% รายปี)
33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.30% รายปี)
33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (33.30% รายปี)
