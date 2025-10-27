ไดเรกทอรีบริษัท
3M
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • นักบัญชี

  • เงินเดือนทั้งหมดของ นักบัญชี

3M นักบัญชี เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย นักบัญชี in Costa Rica ที่ 3M อยู่ในช่วง CRC 10.83M ถึง CRC 15.45M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ 3M อัปเดตล่าสุด: 10/27/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

CRC 12.41M - CRC 14.52M
Costa Rica
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
CRC 10.83MCRC 12.41MCRC 14.52MCRC 15.45M
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

เราต้องการเพียง 2 เพิ่มเติม นักบัญชี ข้อมูลเงินเดือน ที่ 3M เพื่อปลดล็อค!

เชิญเพื่อนและชุมชนของคุณมาเพิ่มข้อมูลเงินเดือนแบบไม่เปิดเผยตัวตนในเวลาไม่ถึง 60 วินาที ข้อมูลที่มากขึ้นหมายถึงข้อมูลเชิงลึกที่ดีกว่าสำหรับผู้หางานอย่างคุณและชุมชนของเรา!

💰 ดูทั้งหมด เงินเดือน

💪 ส่งข้อมูล เงินเดือนของคุณ

Block logo
+CRC 29.22M
Robinhood logo
+CRC 44.84M
Stripe logo
+CRC 10.08M
Datadog logo
+CRC 17.63M
Verily logo
+CRC 11.08M
Don't get lowballed

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

0%

ปี 1

0%

ปี 2

100 %

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU + Options

ที่ 3M RSU + Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 0% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (0.00% รายปี)

  • 0% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (0.00% รายปี)

  • 100% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (100.00% รายปี)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ปี 1

33.3%

ปี 2

33.3%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU + Options

ที่ 3M RSU + Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (33.30% รายปี)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว นักบัญชี ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักบัญชี ที่ 3M in Costa Rica อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CRC 15,449,197 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ 3M สำหรับตำแหน่ง นักบัญชี in Costa Rica คือ CRC 10,827,642

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ 3M

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Caterpillar
  • Raven Industries
  • Canon
  • Emerson
  • Baxter International
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ