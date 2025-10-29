Företagskatalog
Xometry
  • Löner
  • UX-forskare

  • Alla UX-forskare löner

Xometry UX-forskare Löner

Medianersättningspaketet för UX-forskare in United States på Xometry uppgår till $158K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Xometrys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/29/2025

Medianpaket
company icon
Xometry
UX Researcher
New York, NY
Totalt per år
$158K
Nivå
Staff
Grundlön
$140K
Stock (/yr)
$10K
Bonus
$7.5K
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
2 År
Vilka är karriärnivåerna på Xometry?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Bidra

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en UX-forskare på Xometry in United States ligger på en årlig total ersättning på $171,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Xometry för UX-forskare rollen in United States är $157,500.

