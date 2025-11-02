Företagskatalog
Workday
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Chef för affärsoperationer

  • Alla Chef för affärsoperationer löner

Workday Chef för affärsoperationer Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Chef för affärsoperationer på Workday varierar från PLN 200K till PLN 280K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Workdays totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/2/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

PLN 217K - PLN 252K
Poland
Vanligt Spann
Möjligt Spann
PLN 200KPLN 217KPLN 252KPLN 280K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vi behöver bara 3 fler Chef för affärsoperationer inlämningars hos Workday för att låsa upp!

Bjud in dina vänner och nätverk att lägga till löner anonymt på mindre än 60 sekunder. Mer data innebär bättre insikter för arbetssökande som du och vår gemenskap!

💰 Visa alla Löner

💪 Bidra Din lön

Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 333K
Stripe logo
+PLN 74.7K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.2K
Don't get lowballed

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Workday omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Chef för affärsoperationer erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Chef för affärsoperationer på Workday ligger på en årlig total ersättning på PLN 280,041. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Workday för Chef för affärsoperationer rollen är PLN 200,030.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Workday

Relaterade företag

  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Palantir
  • Se alla företag ➜

Andra resurser