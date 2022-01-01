Företagskatalog
Palantir Löner

Palantirs löner varierar från $77,113 i total ersättning per år för en Administrativ assistent i den lägre delen till $408,000 för en Informationsteknolog (IT) i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Palantir. Senast uppdaterad: 8/26/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Software Engineer $255K

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Framåtdeployerad Mjukvaruingenjör

Affärsutveckling
Median $150K
Teknisk programchef
Median $205K

Produktchef
Median $200K
Lösningsarkitekt
Median $177K
Datavetare
Median $183K
Produktdesigner
Median $175K
Programchef
Median $180K
Projektledare
Median $150K
Chef för mjukvaruingenjörer
Median $300K
Revisor
$126K

Teknisk Revisör

Administrativ assistent
$77.1K
Affärsoperationer
$241K
Affärsanalytiker
$141K
Företagsutveckling
$132K
Personalresurser
$104K
Informationsteknolog (IT)
$408K
Juridik
$255K
Managementkonsult
$164K
Marknadsföring
$134K
Produktdesignchef
$302K
Rekryterare
$165K
Försäljning
$137K
Säljingenjör
$147K
Intjänandeschema

20%

ÅR 1

20%

ÅR 2

20%

ÅR 3

20%

ÅR 4

20%

ÅR 5

Aktietyp
RSU

På Palantir omfattas RSUs av ett 5-årigt intjänandeschema:

  • 20% intjänas under 1st-ÅR (20.00% årligen)

  • 20% intjänas under 2nd-ÅR (1.67% månadsvis)

  • 20% intjänas under 3rd-ÅR (1.67% månadsvis)

  • 20% intjänas under 4th-ÅR (1.67% månadsvis)

  • 20% intjänas under 5th-ÅR (1.67% månadsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Palantir omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Palantir omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Palantir är Informationsteknolog (IT) at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $408,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Palantir är $170,357.

