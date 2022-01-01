Företagskatalog
Waymo Löner

Waymos löner varierar från $59,623 i total ersättning per år för en Informationsteknolog (IT) i den lägre delen till $950,000 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Waymo. Senast uppdaterad: 8/28/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
L3 $236K
L4 $317K
L5 $419K
L6 $576K
L7 $900K

Maskininlärningsingenjör

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Produktionsmjukvaruingenjör

Systemingenjör

Forskare

Teknisk programchef
L4 $254K
L5 $327K
L6 $457K
Datavetare
L4 $255K
L5 $339K

Hårdvaruingenjör
L5 $394K
L6 $479K
Produktchef
Median $418K
Chef för mjukvaruingenjörer
Median $950K
Programchef
Median $194K
Personalresurser
Median $145K
Rekryterare
Median $173K
Maskiningenjör
Median $378K
Revisor
$98K

Teknisk Revisör

Chef för affärsoperationer
$358K
Affärsanalytiker
$392K
Affärsutveckling
$510K
Chef för datavetenskap
$390K
Finansanalytiker
$265K
Informationsteknolog (IT)
$59.6K
Marknadsföringsoperationer
$209K
Produktdesigner
$118K
Projektledare
$543K
UX-forskare
$125K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
WMU

På Waymo omfattas WMUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

WMUs are Waymo's version of RSUs

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Waymo är Chef för mjukvaruingenjörer med en årlig total ersättning på $950,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Waymo är $338,893.

