Tango
Tango Löner

Tangos löner varierar från $42,210 i total ersättning per år för en Produktdesigner i den lägre delen till $92,852 för en Produktchef i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Tango. Senast uppdaterad: 10/12/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Median $86.4K
Dataanalytiker
$66.1K
Datavetare
$51.7K

Marknadsföringsoperationer
$90.1K
Produktdesigner
$42.2K
Produktchef
$92.9K
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Tango omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Vanliga frågor

