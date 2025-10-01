Mjukvaruingenjör-ersättning in San Francisco Bay Area på VMware varierar från $155K per year för P1 till $601K per year för Senior Staff Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in San Francisco Bay Area uppgår till $255K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för VMwares totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
MTS 1
$155K
$124K
$14.6K
$15.7K
MTS 2
$196K
$151K
$36.5K
$8.1K
MTS 3
$213K
$167K
$34.9K
$11.1K
Senior MTS
$265K
$197K
$46.4K
$21K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På VMware omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (12.50% halvårsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (12.50% halvårsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (12.50% halvårsvis)
