Företagskatalog
LivePerson
LivePerson Löner

LivePersons löner varierar från $24,097 i total ersättning per år för en Administrativ assistent i den lägre delen till $402,000 för en Projektledare i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på LivePerson. Senast uppdaterad: 9/16/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Median $86.9K
Chef för mjukvaruingenjörer
Median $184K
Teknisk programchef
Median $400K

Produktdesigner
Median $132K
Administrativ assistent
$24.1K
Affärsanalytiker
$54.8K
Kundservice
$137K
Dataanalytiker
$62.4K
Chef för datavetenskap
$235K
Datavetare
Median $142K
Personalresurser
$143K
Informationsteknolog (IT)
$252K
Marknadsföring
$120K
Produktchef
$132K
Programchef
$201K
Projektledare
$402K
Rekryterare
$166K
Lösningsarkitekt
$135K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på LivePerson är Projektledare at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $402,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på LivePerson är $139,395.

