Företagskatalog
Tempus
Arbetar du här? Gör anspråk på ditt företag

Tempus Löner

Tempuss löneintervall sträcker sig från $29,108 i total kompensation per år för en Administrativ assistent på den nedre änden till $256,275 för en Försäljning på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Tempus. Senast uppdaterad: 8/16/2025

$160K

Få betalt, inte utnyttjad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet $30K+ (ibland $300K+) ökningar.Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av de verkliga experterna - rekryterare som gör det dagligen.

Mjukvaruutvecklare
Software Engineer $129K
Senior Software Engineer $161K

Backend-mjukvaruingenjör

Fullstack-mjukvaruingenjör

Datavetare
Data Scientist $150K
Senior Data Scientist $150K
Chef för mjukvaruutveckling
Median $185K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Produktchef
Median $152K
Administrativ assistent
$29.1K
Verksamhetsanalytiker
$68.6K
Kundservice
$56.8K
Kundframgång
$69.7K
Dataanalytiker
$79.6K
Programchef
$84.6K
Försäljning
$256K
Cybersäkerhetsanalytiker
$140K
Teknisk skribent
$76.4K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


Intjäningsschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Tempus omfattas RSUs av ett 4-årigt intjäningsschema:

  • 25% tjänar in i 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% tjänar in i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% tjänar in i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% tjänar in i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Har du en fråga? Fråga communityn.

Besök Levels.fyi-communityn för att interagera med anställda från olika företag, få karriärråd och mer.

Besök nu!

FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på Tempus är Försäljning at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $256,275. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Tempus är $128,945.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Tempus

Relaterade företag

  • Expedition Tech
  • SailPoint
  • Simon Data
  • FreedomPay
  • Apiture
  • Se alla företag ➜

Andra resurser